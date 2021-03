Bad Staffelstein/ Grundfeld — "Liebe Schulfamilie, gerade erreicht uns die Nachricht, dass ab nächster Woche alle Klassen wieder zurück in den Distanzunterricht müssen. Ausgenommen davon ist nur die Klasse 9a. Liebe Neuntklässler, ihr seid die Einzigen, die kommen dürfen! Das bedeutet, dass alle Kinder wieder zuhause bleiben müssen und im Distanzunterricht lernen müssen. Diese Regelung gilt für die ganze Woche". Diese WhatsApp-Nachricht erreichte am Freitag um 9 Uhr Hunderte Eltern und Schüler sowie die Lehrkräfte der Adam-Riese-Grund- und Mittelschule.

Absender war der "Schulmanager". Eine Extra-Plattform, auf die Eltern , Schüler ab der dritten Klasse und Lehrkräfte Zugriff haben und die sie topaktuell mit wichtigen Informationen versorgt. "Ich möchte das nicht mehr missen", lobt Rektorin Astrid Balzar dieses Onlineangebot.

125 Kinder besuchen die Adam-Riese Mittelschule, 156 die Adam-Riese-Grundschule. Alle Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse hatten bisher Präsenz- oder Wechselunterricht. "Und sie haben sich wirklich richtig gefreut, dass sie wieder in die Schule durften", ist die Rektorin stolz. Dann kamen der 12. März und die Nachricht über die erneute Schulschließung ab Montag, 15. März. Die einzige Klasse, die in den Präsenzunterricht darf, ist die 9a. Die Abschlussklasse hat derzeit in der großen Adam-Riese-Halle Unterricht. Da sei genug Platz, so dass diese Klasse auch nicht geteilt werden müsse. "So lange noch kein Sport erlaubt ist, klappt das", so Rektorin Balzar. Was ihr noch aufgefallen ist: dass die Notbetreuung immer mehr angenommen werde.

Das stellt auch Rektorin Gudrun Mackert fest: Sie hat die Schulleitung des Schulverbunds Ivo-Hennemann. An vier Standorten Uetzing, Frauendorf, Grundfeld und Unnersdorf stehen die vier dazu gehörigen Schulhäuser. 164 Schüler sind in hier in den Klassen eins bis vier. Sie hatten seit 22. Februar Wechselunterricht und auch sie sind wegen der gestiegenen Inzidenzwerte erneut zuhause.

Die Verständigung mit den Behörden sei gut, da gebe es keine Probleme, lobt Gudrun Mackert die Zusammenarbeit mit Landratsamt, Schulamt, Elternbeiräten und den Klassenelternsprechern. Immer am Freitagmorgen sitze der Krisenstab zusammen, alle wichtigen Informationen würden dank der neuen Medien sehr schnell in den Schulen und bei den Eltern ankommen.

"Die Kinder waren richtig heiß drauf, die wollten in die Schule !", erinnert sich Mackert an den ersten Präsenztag nach dem letzten Lockdown. Da war die Schule schon bestens vorbereitet: Luftgüte-Sensoren in allen Klassenräumen, Hinweis- und Verhaltensschilder wohin das Auge reicht, leichte Decken und Kissen (Anmerkung: wegen der nach wie vor geltenden Regel zum Lüften in den Klassenräumen) zeigt sie beim kurzen Rundgang im Schulgebäude in Grundfeld .

"Am Freitag gab es dann große, lange Gesichter - was niemand geglaubt hätte", möchte sie ironisch den Moment einfangen, als den Kindern die Mitteilung von der erneuten Schließung mitgeteilt wurde. "Wir möchten lieber die Kinder da haben", wünscht sie sich.

In den Klassenzimmern stehen die Tische und Bänke mit mehr als 1,50 Meter Abstand, wo das nicht ging, wurden die Klassen halbiert und werden im Wechsel unterrichtet.

Feste Regeln für die Sicherheit

Auch für die Pausenhöfe gab es feste Regeln; wo der Hof groß genug war, durften die Schüler räumlich versetzt in die Pause gehen, wo die Höfe zu klein waren, musste es eben zeitlich versetzt sein. Aber es hätte gut geklappt. Wenigstens um die Schulbusse muss sich Gudrun Mackert nicht mehr kümmern, die fahren zu 95 Prozent über den Öffentlichen Personen-Nahverkehr des Landkreises, ÖPNV, und der fahre sowieso. Die Notbetreuung der Ivo-Hennemann-Schule findet in Uetzing und in Unnersdorf statt. Doch wer denkt, hier wird "nur" aufgepasst, irrt. "Die Schüler bekommen für die Woche einen Arbeitsplan zum Abarbeiten", erklärt Mackert.

"Die komplette Schulschließung war weniger schlimm als der Wechselunterricht, die Kinder wissen ja gar nicht mehr, wie sie dran sind", sagt Angelika Weidner. Sei ist Mutter der Erstklässlerin Luisa. Wie ihr Mann ist Angelika berufstätig. Bisher hat sie auf ihrer Arbeit die Stunden "hin und her geschoben", um im Wechsel mit ihrem Mann die Erstklässlerin zu betreuen. "Es war doch jedem klar, dass es einen zweiten Schub geben wird. Die Vorbereitung vom Kultusministerium war nicht so gut", bemängelt sie.

Ähnlich sieht es auch Papa Elmar Kerner. Er und seine Frau sind ebenfalls beide berufstätig, ihr jüngstes Kind geht in die neunte Klasse. "Grundsätzlich kann kein noch so guter Distanzunterricht den Präsenzunterricht in der Schule ersetzen", antwortet der Vater des 14-jährigen Moritz. Die Familie habe sich extra einen neuen Laptop gekauft, der Neuntklässer komme erfreulich gut mit dem Zuhauselernen zurecht. Wegen der fehlenden sozialen Kontakte machte sich Elmar Kerner keine Sorgen: "Die Kinder sind sehr gut vernetzt. Pausenhofgespräche gehen alle online."

Sophia Dinkel sieht das anders: "Einmal hab ich Schule , einmal nicht - das ist doof. Zuhause lernen ist auch doof!"

Die Drittklässlerin sitzt mit dem Papa Jürgen am Tisch und übt Mathe. "Dass das für die Kinder kein Lernen ist, ist ja amtlich", brummelt er. " Eltern erklären halt anders als die Schule ."