Bei den süddeutschen Ju-Jutusu-Meisterschaften haben die Nachwuchs-Duos des TSV Staffelstein erfolgreich abgeschnitten. Die TSV-Talente Jakob Zenk und Jakob Lurtz wurden in der U16 Meister, Platz 3 belegten in dieser Altersklasse Maximilian und Leonard Pfad. Ebenfalls Dritte wurden Julius Lurtz und Raphael Zenk in der U14. Ein großer Dank gilt dem Ausrichter KSC Amberg sowie dem Gruppenleiter Süd des DJJV, Markus Ridder, die trotz der vorherrschenden Regeln mit Hygienekonzept und ohne Zuschauer den Wettkampf ausrichteten. So ergab sich für die Sportler wieder einmal die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen.

In der Klasse U16 glänzte das Duo Zenk/Lurtz wie bereits an der bayerischen Meisterschaft. Die Staffelsteiner dominierten die Klasse und holten sich verdient die Goldmedaille. Die Brüder Maximilian und Leonard Pfab steigerten ihre Leistung gegenüber den letzten Meisterschaften und holten Bronze.

Julius Lurtz und Raphael Zenk traten in der Klasse U14 Duo Men an. Auch hier konnte Vereinstrainer Mike Blatt eine technische Steigerung zur bayerischen Meisterschaft erkennen, was ebenfalls mit Bronze belohnt wurde.

Jetzt heißt es die Zeit bis zur deutsche Schülermeisterschaft effektiv für den Feinschliff zu nutzen. Anfang Mai geht es in Baden Württemberg um die nationalen Titel. peho