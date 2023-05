Die TSG-Mädchengarde hatte auch in diesem Jahr wieder den Faschingsumzug organisiert. Dies war natürlich auch Thema bei der Jahreshauptversammlung, bei der auch Neuwahlen auf dem Programm standen.

Vorstand Thomas Köhlerschmidt bedankte sich zunächst für das Engagement und gab viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung an den Verein weiter. So ist es nicht verwunderlich, dass die Tanzsportgruppe auch im kommenden Jahr wieder die Organisation verschiedener Veranstaltungen übernehmen wird.

Alle Tanzgruppen konnten sich über zahlreiche Neuanmeldungen freuen, weshalb eine Neuorganisation notwendig war, so Köhlerschmidt. Die Tanzgruppen bleiben größtenteils zusammen. Allerdings wurden die Trainingszeiten neu verteilt.

Es wird bereits fleißig trainiert, um neue Tänze einzustudieren und alte Tänze aufzufrischen. Einen kleinen Ausblick darauf gab Thomas Köhlerschmidt bereits, denn 2023 feiert die Garde ihr 35-jähriges Bestehen. Dies soll mit einer Tanzgala am 11. November in der neuen Turnhalle in Zapfendorf gefeiert werden.

Bei den Neuwahlen gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft. Thomas Köhlerschmidt wurde als erster Vorstand bestätigt, ihm zur Seite stehen Kirstin Hoh und neu im Team Katharina Zenk. Nachdem Rosemarie Kropp nach 14 Jahren nicht mehr als dritter Vorstand, aber wieder als Kassiererin kandidierte, wurde sie einstimmig gewählt. Schriftführerin bleibt Diana Helmreich.

Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden vorgenommen. Für 10, 11 und 17 Jahre wurden Annika Diller, Jörg Helmreich, Hermine Birk und Achim Groh geehrt. Bereits 20 Jahre dabei sind Sina Neuberger und Caterina Rauh. Für 25 bzw. 30 Jahre wurden Eva Lyko, Carola Groh und Thomas Köhlerschmidt geehrt.

Für bereits 34 Jahre Vereinstreue bedankte sich der Vorstand bei den Ehrenmitgliedern Roswitha Gottschlich, Elfriede Brenner und Steffen Paulik.

Eine besondere Ehrung wurde Rosemarie Kropp zuteil. Sie war 1988 Gründungsmitglied der TSG-Mädchengarde. Sie wurde an diesem Abend zum Ehrenmitglied ernannt. jm