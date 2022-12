Die Tafel Burgkunstadt hat sich auch in diesem Jahr wieder über eine großzügige Spende der Mitarbeiter der Baur-Gruppe gefreut . Wie aus einer Pressemitteilung der Tafel hervorgeht, beteiligte sich auch die Nici GmbH aus Altenkunstadt wieder an dieser Spendenaktion . Aus dem Erlös wurden Waren im Gesamtwert von rund 13.000 Euro gekauft. Diese wurden anteilig an die Tafeln in Burgkunstadt und Bayreuth, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neustadt bei Coburg und an das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Lichtenfels übergeben.

Die Zahl der Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, steigt stetig an, infolgedessen sind auch die wohltätigen Organisationen verstärkt auf Spenden angewiesen, betonen die Verantwortlichen der Tafel. „Es war für uns keine Frage, dass wir auch in diesem sehr herausfordernden Jahr unsere jährliche Weihnachts-Spendenaktion durchführen. Bereits zum elften Mal konnten wir in den vergangenen Tagen zahlreiche Sachspenden an regionale Hilfsorganisationen übergeben“, erklärte Stefan Gagel, Pressesprecher der Baur-Gruppe.

Wie in jedem Jahr plante und organisierte eine Gruppe von Auszubildenden gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation die Weihnachts-Spendenaktion und rief innerhalb des Unternehmens zum Mitmachen auf. Drei Wochen lang hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, über den Azubi-Webshop „B.Our“ virtuelle Spendenpakete für einen beliebigen Geldbetrag zu erwerben und damit die gemeinnützige Arbeit der genannten Organisationen zu unterstützen. Der Spendenbetrag wurde durch die Geschäftsführung der Baur-Gruppe großzügig aufgerundet.

Mithilfe lokaler Supermärkte und Drogerien wurden die gesammelten Geldspenden schließlich in Sachspenden wie beispielsweise Lebensmittel, Hygiene- und Drogerieartikel umgewandelt. Das Spielwaren- und Geschenkartikelunternehmen Nici aus Altenkunstadt beteiligte sich bereits zum siebten Mal an der Aktion und spendete Kuscheltiere und Spielwaren aus dem eigenen Sortiment. red