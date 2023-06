Kürzlich konnten die Jungen und Mädchen der vierten Klassen der Albert-Blankertz-Grundschule im Rahmen der „KörperWunderWerkstatt“ in einem einzigartigen Unterricht kindgerecht und ohne Scham erleben, was sich in der Pubertät alles verändert. Auf anschauliche Weise lernten die Kinder in vier Kleingruppen die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen und erfuhren behutsam, wie neues Leben entsteht.

Kostbar und wertvoll

Durch die Art der Darstellung und das einfühlsame Vorgehen der vier Referenten spürten sie, wie kostbar und wertvoll ihr eigener Körper ist. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler belegen dies. Zu hören waren Kommentare wie „Das war sehr interessant“, „Ich fand es toll, dass wir etwas über unseren Körper gelernt haben. Es war spannend, lustig und cool“, „Ich fand es toll, dass wir so viel über den menschlichen Körper gelernt haben“.

Hintergrund dieses besonderen Unterrichts ist der HSU-Grundschullehrplan. Dieser beinhaltet unter anderem Familien- und Sexualerziehung.

Zu diesem sensiblen Themenbereich bietet die MFM-Zentrale der Erzdiözese Bamberg (My Fertility Matters) den sexualpädagogischen Mitmachworkshop „KörperWunderWerkstatt“ an und möchte damit den Sexualkundeunterricht der Schule vertiefen und unterstützen.

Eine große Freude war es, dass die LISO-Stiftung aus Lichtenfels den Workshop an der Schule mit 320 Euro finanziell unterstützte. che