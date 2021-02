Es ist schon merkwürdig, wie sich die Dinge immer so entwickeln. Ich dachte wirklich, sie hätte Humor. Aber gut, ich dachte ja auch, es sei lustig.

Ich wollt' mich halt von meiner besten Seite zeigen und konnte ja nicht ahnen, dass das in die Hose gehen würde. Obwohl - Hose hatte ich ja gar keine mehr an.

Aber vielleicht sollte ich besser beim Anfang beginnen und der liegt auch irgendwie im bevorstehenden Datum. Sie hat bald Geburtstag und ich ringe um Worte. Keine Ahnung, ob und was ich ihr schreiben soll nach diesem Vorfall mit der Hose . Obwohl - Schuhe hatte ich ja auch keine an. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass die Sache wirklich geschmacklos war. Von Anfang bis Ende bzw. von oben bis unten. Dabei habe ich es nur gut gemeint. Es war eines unserer ersten Rendezvous, und da gibt man sich halt noch Mühe. Heute weiß ich auch, dass sie geschmacklos war. Die Sache mit der Hose . Und den Schuhen . Obwohl - Hut hatte ich ja auch keinen mehr auf. Ich trug halt diese blaue Taucherbrille mit dem Schnorchel. Noch heute erinnere ich mich an den anerkennenden Ausdruck auf dem Gesicht des Polizisten in der Bahnhofshalle. Wie er so an seinem Kaffeebecher nippte, zeigte er mir auch noch den Daumen nach oben, als ich in blauen Taucherflossen, grünem Baströckchen, grünem Schwimmreif und Schwimmflügelchen an ihm vorüber zum Bahnsteig stapfte. Fünf Minuten später würde sie eintreffen und wir würden uns wiedersehen, um einen ganzen Tag miteinander zu verbringen. Ich wollte unbedingt einen guten Eindruck auf sie machen und ihr zeigen, dass sie sich jederzeit auf meinen Humor verlassen könne. Heute weiß ich auch, dass es geschmacklos war. Sie hat es mir oft genug gesagt. Ich habe lange darüber nachgedacht und vielleicht sollte ich es ihr auch endlich mal schreiben.

Ich habe mich im Humor und im Kostüm einfach vergriffen. Denn grüne Schwimmreifen passen wirklich nicht zu blauen Taucherflossen.