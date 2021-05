Der Staffelsteiner Stadtteil Zilgendorf besitzt einen bemerkenswerten Bestand an Bäumen, schreibt Förster a. D. Hermann Hacker im zweiten Band „Kunst und Kultur in Bad Staffelstein“, den die Kulturinitiative 2016 herausgegeben hat (der Band ist bei der KIS noch zu haben). Zilgendorf wurde für diesen Baumreichtum vor einiger Zeit mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Besonders eindrucksvoll ist diese eigenartig kurzschaftige Eiche in einem Waldstück unweit des Dorfes. Foto: Matthias Einwag