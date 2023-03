Anlässlich des Weltwassertages der Vereinten Nationen lud die Wasserwacht- Ortsgruppe Lichtenfels kürzlich zum „Ramadama 23“ ein. Dabei handelte es sich um eine Müllsammelaktion rund um den Lichtenfelser Badesee, im Flussbad und entlang der Bahnlinie bis zum Baumarkt.

Zahlreiche Mitglieder der Wasserwacht im Alter von zehn bis 70 Jahren folgten dem Aufruf, um ihren Beitrag zum aktiven Umweltschutz zu leisten. Rund zweieinhalb Stunden dauerte die Aktion. Erfreulich war, dass deutlich weniger Müll als im Vorjahr eingesammelt werden musste. Allerdings lagen schwarze verknotete „Hundekottütchen“ am Wegesrand oder hingen an Ästen in den Bäumen. „Eine echte Sauerei “, so der Kommentar einiger engagierter Ramadama-Sammler. mfa