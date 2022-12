Festlich im Kugelglanz begrüßt ein Tannenbaum im Eingangsbereich der Obermain-Therme Bad Staffelstein die Besucher .

Kein gewöhnlicher Baum

Doch es ist keiner der üblichen Christbäume, der dort traditionell vom Rotary Club Obermain aufgestellt wird. Er ist ein „Baum der Hoffnung“, mit dem Spenden für einen wohltätigen Zweck in der Region für die Region von den Rotariern unter ihrem derzeitigen Präsidenten Hans Werner Pfitzer gesammelt werden. Wie aus einer Pressemitteilung der Rotarier hervorgeht, konnten Besucher für eine Spende von zwei Euro eine Kugel erwerben und damit den Baum schmücken.

Als zusätzlichen Anreiz gab es für die Spender Eintrittsgutscheine für die Obermain-Therme zu gewinnen, doch viele öffneten ohnehin gerne ihren Geldbeutel für eine Spende.

„Gutes tun, das gehört für mich einfach zu Weihnachten dazu“, war nur einer der vielen positiven Kommentare zu der Aktion des Rotary Clubs Obermain.

Hilfe für krebskranke Kinder

Und so funkeln nun mehr als 2000 Kugeln an der mehr als sechs Meter hohen Tanne. Der Erlös von über 4000 Euro geht dieses Jahr an die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg. Sie unterstützt betroffene Kinder und deren Eltern in der Region.

Das tut die gemeinnützige Stiftung mit verschiedenen Projekten zur Verbesserung von Heilchancen. Zudem versucht sie, die Lebensqualität der betroffenen Kinder nachhaltig zu verbessern. red