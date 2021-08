Bezeichnend für eine nicht einfache Zeit war der Wunsch zum Ende der Jahreshauptversammlung des Zweiten Vorsitzenden des Kapellenbauvereins Giechkröttendorf , Michael Kunstmann: „Nach inzwischen zweijähriger Pause wäre es schön, wenn wir wieder einmal ein Kapellenfest abhalten könnten.“

Der Verein initiierte 1991 den Bau der am 8. Mai 1994 gesegneten Kunigundenkapelle in Giechkröttendorf . Das kleine moderne Gotteshaus sei dank der liebevollen Pflege fleißiger Damen des Vereins top in Schuss, so Vorsitzender Manfred Hügerich. Bei nur knapp 70 Einwohnern hat der Verein 171 Mitglieder . Hügerich dankte Kassiererin Maria Fischer für ihre umfangreichen Tätigkeiten. Es sei schade, dass nun eine Ära mit ihrem Ausscheiden zu Ende geht. Sie sei vor 30 Jahren eine Frau der ersten Stunde gewesen. Als positiv war es zu werten, dass bei den fälligen Neuwahlen mit Ottilie Hopfenmüller eine Nachfolgerin gefunden wurde. Die neu gewählte Vorstandschaft sieht folgendermaßen aus: Erster Vorsitzender Manfred Hügerich, Zweiter Vorsitzender Michael Kunstmann, Kassiererin Ottilie Hopfenmüller, Schriftführer Heiko Tremel, Ausschussmitglieder Oliver Dietz und Jürgen Hügerich, Kassenprüferinnen Birgit Bräutigam und Ursula Ultsch.

Für die nächste Zeit wurden keine weiteren Veranstaltungen geplant, da man erst sehen will, wie es mit Corona weitergehe, sagte Manfred Hügerich. Wenn etwas möglich sei, werde es schnellstmöglich bekanntgegeben.

Stadtrat Michael Dreiseitel dankte dem Verein für seine Arbeit im geistlichen und kulturellen Bereich der kleinen Ortschaft die hoffentlich wieder in naher Zukunft verstärkt zum Tragen kommen mag. rdi