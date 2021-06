Ein bislang unbekannter Täter stieg Dienstagnacht gegen 4 Uhr in einen Bürocontainer des Wertstoffhofes in der Krappenrother Straße ein. Er zerstörte das Fenster des Containers und verschaffte sich somit einen Zugang zu dem Büroraum. Am Fenster bzw. Rollo des Bürocontainers entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.