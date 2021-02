Die Dauerausstellung in der Synagoge von Altenkunstadt ist auch in Corona-Zeiten immer zu besichtigen, mit dem Audiosystem Smartguide. Einzelbesucher oder Personen eines einzelnen Hausstands können das Museum allein und selbstständig besuchen. Mittels QR-Codes können bei jeder der 24 Stationen ausführliche Informationen zu den einzelnen Exponaten abgerufen werden. Der Besucher erhält einen weiten Einblick in das jüdische religiöse Leben sowie in die jüdische Geschichte der Obermainregion. Zugang ist zwar nur während der regulären Bürozeiten des Rathauses möglich, es gibt aber auch kein Corona-Risiko. Der Eintritt ist frei. Informationen erhält man im Rathaus Altenkunstadt , Marktplatz 2, Telefon 09572/38711. red