Man darf nicht alles glauben, was die Leute so sagen. Oder man redet sich das Gesagte noch schöner, als es gemeint war. Dumm ist nur das Aufwachen. Es gibt schon wirklich böse Menschen. Richtige Drecksäcke. Ich kenne so einen Sack und er heißt Jan. So oft er kann, nimmt er mich hops und das selbst noch an Wochenenden. Zum Spartarif.

Neulich, wir plaudern so vor uns hin und fröhlich aneinander vorbei, da kam er auf das Thema Winterurlaub zu sprechen. Jetzt, im August. Er wird „mal wieder nach Stanton gehen“, ins „wunderschöne Stanton und zum Skifahren “. Ich muss zugeben, dass ich fast ein bisschen neidisch wurde, denn dieses Stanton, das hatte schon Klang. Es klang nach den Weiten des Westens, nach Wildwasser und nach Lachse fangenden Grizzlybären. Vor meinem geistigen Auge sah ich schneebedeckte Berge, Trapper und Fallensteller. Ich sah Jeremiah Johnson die Büchse spannen, anlegen und schießen.

Stanton klang nach Freiheit und nach so rauen wie goldenen Tagen mit Sonnenuntergängen. Kurzum: nach Colorado. Und bitteschön, gehen manche Leute nicht auch nach Aspen (Colorado) zum Skifahren ? Na also! Der eine geht zum Skifahren nach Aspen, andere fahren nach Kitzbühel und mein Bekannter fährt eben nach Stanton.

Beinahe hatte ich mich schon in meinem Neid eingerichtet, bis ich doch stutzig wurde. Weil Jan Jan ist und sein Englisch hundsmiserabel. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren ... Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass er mit Stanton dieses St. Anton in Oberösterreich gemeint hatte. Nun endlich verstand ich auch, weshalb er beim Erzählen immer so schief grinste. Wie gesagt, es gibt schon wirklich böse Menschen.