Also neulich aß ich beim Frühstück so meine Toastbrot-Stulle, biss sie so von allen Ecken an, kaute mich voran und machte eine erstaunliche Entdeckung. Da war es mir mit dieser Methode doch glatt gelungen, eine Kreuzform aus meiner Toastscheibe herauszufuttern.

Keine sehr theologische Kreuzform, sondern mehr etwas Grobes, so in Richtung eines Tatzenkreuzes, wie man es auf Fahrzeugen der Bundeswehr zu sehen bekommt. Irgendwie fand ich das erstaunlich genug, um damit einen mir lieb gewonnenen Bekannten zu behelligen und rief ihn noch recht spät am Abend an.

Erst tat ich so, als ginge es mir im Gespräch um die allgemeine Weltlage, um Corona, das Klima, das Bildungssystem, seine Scheidung oder sonst was. Aber irgendwann konnte ich meine wirklich erstaunliche Entdeckung anbringen. Ehrlich gesagt, war ich schon so ein bisschen auf bewundernde Worte eingerichtet, doch dann machte mir mein Gesprächspartner einen dicken Strich durch die Rechnung.

Viel kultivierter

Offenbar hatte er schon längst ähnliche Beobachtungen getroffen, seine aber viel mehr kultiviert als ich.

Er erzählte mir, dass er es sogar schaffe, die Umrisse Frankreichs aus einem Toast oder einem Stück Pizza zu knabbern, allerdings gelte das nur für West- und Südfrankreich , also die Biskaya-Küste, die Normandie und die Pyrenäen. Im Osten der Toastschnitte hätte er aber immer beträchtliche Schwierigkeiten mit den Beneluxstaaten. Das aber verzeihe er sich, weil wer weiß denn schon genau, wie Belgien und Luxemburg umrisstechnisch so ausschauen.

Also ich muss schon sagen, dass ich nach diesem Gespräch so einigermaßen kuriert war. Man muss wirklich höllisch aufpassen, wen man so anruft - es gibt ja so viele Verrückte da draußen.