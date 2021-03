Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates ist am Dienstag, 16. März, ab 16 Uhr in der Stadthalle.

Das Gremium behandelt dabei die Realisierung eines Radwegs zwischen Klosterlangheim und Roth, die Einführung von Parkgebühren am Ortswiesensee und die Umstellung der Grünpflege von Hochwasserschutzeinrichtungen und Kläranlagen auf Beweidung.

Unter anderem wurden folgende Bauanträge eingereicht: Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in der Frank-Bauer-Straße in Lichtenfels ; Nutzungsänderung von Kleintierräumen zu gastronomischen Nebenräumen für Biergartenbetrieb mit Abbruch und Wiederaufbau einer Teilhütte in der Robert-Koch-Straße in Lichtenfels ; Neubau einer landwirtschaftlich genutzten Halle in der Traufelder Straße 14 in Lahm; Errichtung einer Lagerhalle sowie einer Hackschnitzelanlage im Kapellengäßchen in Isling; Aufstockung eines bestehenden Nebengebäudes zur Errichtung einer Einfamilienwohnung am Kohlbauerplatz 5 in Isling; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage im Nelkenweg 2 in Oberwallen­s tadt; Neubau eines Einfamilienhauses in der Parkstraße 3 in Schney. red