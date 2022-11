Unter seinem „richtigen“ Namen Friedrich Alfred Böhmer kennt man ihn vielleicht weniger – unter Fritz schon eher. Denn Fritz ist wahrlich kein Unbekannter im Lautergrund.

Bis vor rund zehn Jahren, also kurz vor seinem 80. Geburtstag , war er als Hausmetzger bei Vereinen und in Gaststätten unterwegs, schlachtete, zerlegte und wurstete fachmännisch. Eine besonderer Spezialität war sein schwarzer Schinken und sein „schwarzes Flaasch“. Leidenschaftlicher Metzger und Bauer – das war Fritz Böhmer sein Leben lang gewesen.

Am 7. November 1932 wurde er in Bamberg geboren und wuchs gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Richard auf dem elterlichen Bauernhof in Ober-oberndorf auf. Zur Schule ging er in Kirchschletten, danach hieß es: auf dem Bauernhof anpacken, Kühe, Ochsen und Kleinvieh versorgen. 1966 zog Fritz nach Stublang , übernahm dort mit seiner Ehefrau Franziska das bäuerliche Anwesen eines Verwandten. Nun ist er 90 geworden.

Seit 40 Jahren auch „Leerwaaf’n“

Noch immer geht er gerne zu seinem Stammtisch: Seit mehr als 40 Jahren gehört er nämlich zu den „Leerwaaf’n“. Im hohen Alter lässt er es natürlich ruhiger angehen. Zeitung lesen, tagsüber kleine Spaziergänge und abends etwas fernsehen – Fritz ist immer informiert, was so rund um ihn geschieht, egal ob es Neuigkeiten aus dem Dorf sind oder von seinem Fußball-Lieblingsverein, dem „Club“.

Vor Kurzem konnte Fritz Böhmer gemeinsam mit vielen Verwandten und Freunden seinen 90. Geburtstag feiern. Die besten Glückwünsche von der Kirchengemeinde und aus dem Rathaus überbrachten Gemeindereferent Matthias Beck und der erste Bürgermeister Mario Schönwald. Im Namen der Stublanger gratulierte Ortssprecher Wolfgang Herold und bedankte sich herzlich für das jahrzehntelange Engagement im Ort.

Als Mitglied oder im Vorstand von der Feuerwehr, der Soldatenkameradschaft, den Waldbauern, der Kirchenverwaltung, im VdK, bei der Flurbereinigung, dem Gartenbauverein, als Feldgeschworener und auch als Gemeinderat (von 1972 bis 1978) war Fritz stets für seine Stublanger da.

Ein bis zum Abendessen gut gehütetes Geheimnis und somit eine große Überraschung für den Jubilar waren die Mistelfelder Musikanten. Sie spielten bei der Feier ein fröhliches „Geburtstagsständerla“. ds