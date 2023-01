In den ersten Januartagen waren bei schönstem Wetter 16 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Sie zogen von Haus zu Haus, brachten den Segen und baten um Spenden für Kinder in Asien, Afrika, Osteuropa und Südamerika. Insgesamt wurden heuer 4374,58 Euro gesammelt, die an das Kindermissionswerk weitergeleitet werden.

„Ein wahrlich großer Erfolg und ein neuer Rekord“, betont Veronika Fath im Gottesdienst am Dreikönigstag. Sie schloss neben dem Dank an die Sternsinger auch alle, die in irgendeiner Weise die Kinder bei ihrem wichtigen Dienst unterstützten, mit ein. „Vergelt's Gott“, sagte sie auch allen Spendern für ihre großzügigen Gaben. „Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ – unter diesem Motto waren die kleinen Könige in diesem Jahr unterwegs.

Besonders in den Blick genommen wurden in diesem Jahr die Rechte der Kinder. Diese wurden im Aussendungsgottesdienst genauer benannt und für jedes Recht wurden ein Stern und eine brennende Kerze zum Altar gebracht. che