„Auf Wiedersehen“ sagte das Team der Kinderkrippe „Haus Regenbogen“ Michelau ihrer langjährigen Kollegin Ramona Matschiner. Unter Mitwirkung aller Kinder, Mitarbeiterinnen und der Trägervertretung wurde sie in der Turnhalle gebührend in den Ruhestand verabschiedet.

Die Leitung der Einrichtung, Regina Dümmlein, führte durch ein buntes Programm. Es wurde gesungen, getanzt und gemeinsam ein Rückblick auf ein bewegtes Berufsleben geworfen.

Liebevoll mit viel Humor

Ihre berufliche Laufbahn startete Ramona Matschiner im evangelischen Kindergarten in Staffelstein. Anschließend arbeitete sie im Kindergarten Sophienheim und bis zur Rente war sie in der Kinderkrippe Haus Regenbogen in Michelau tätig. Die Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen schätzten Ramona Matschiner unter anderem wegen ihrer liebevollen und humorvollen Art.

Im Rahmen des Erntedankfestgottesdienstes wurde Ramona Matschiner durch Pfarrer Dr. Christian Frühwald würdevoll verabschiedet.

Sie blickt auf 47 Jahre Berufsleben im Dekanat zurück und darf seit Oktober nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießen.

Rührende Worte des Dankes und der Anerkennung fand Petra Engelmann für die scheidende Kollegin, überreichte einen Regenbogen „to go“ (Regenschirm) und wünschte im Namen des gesamten Teams, dass Ramona auch weiterhin unter dem Schutz des Regenbogens stehen möge. red