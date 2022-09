Es sind gemütliche Treffen, wenn die verbliebenen Sängerinnen und Sänger der Sängerschar Neuses am Main einmal im Monat zusammenkommen. Dieses Zusammenleben im kameradschaftlichen Geist hat sich in den vergangenen 75 Jahren nicht geändert. Es sei schön, wenn ein Jubiläum gefeiert werden kann, sagte Gruppenvorsitzender Roland Dietz. Es seien bewegte Zeiten gewesen, die im Moment alles andere als schön zu bezeichnen sind. Es sei nicht nur im Gesang so, dass sich Menschen nicht mehr binden wollen. Zeitliche Kürzungen im kulturellen oder sportlichen Bereich schon in den Schulen sind für eine Verbesserung nicht förderlich. Hier müsse schnellstens ein Umdenken stattfinden.

Er freute sich jedoch, Ehrungen für verdiente Sängerinnen vornehmen zu dürfen. 25 Jahre gehört als Sängerin Edeltraut Sterzer dem Chor an, 40 Jahre Renate Schmidt und gar 70 Jahre Ilse Wendel. Roland Dietz bezeichnete die drei Geehrten als Vorbilder für die Gesellschaft. So waren und sind sie nicht nur dem Gesang treu geblieben, sondern waren und sind unermüdliche und gewissenhafte Helfer in allen Vereinstätigkeiten. Eine doch sehr außergewöhnliche und seltene Ehrung durfte Ottmar Groß entgegennehmen. Er ist das letzte lebende Gründungsmitglied der Sängerschar Neuses am Main. Für seine 30-jährige Tätigkeit am Dirigentenpult wurde er bereits als Ehrenchorleiter ausgezeichnet. Nun erhielt er die erstmals ausgehändigte Urkunde für 75 Jahre Mitgliedschaft. rdi