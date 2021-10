Ein Generationswechsel vollzog sich bei der Generalversammlung der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Ortskapelle von Woffendorf . Obwohl etliche Mitglieder bei den Wahlen ihre Ämter in jüngere Hände legten.

Vorsitzender Andreas Rebhan hielt eine Rückschau, die diesmal einen etwas längeren Zeitraum umfasste. Er konnte dabei auf die gewohnten Andachten, Rosenkranzgebete und Gottesdienste verweisen. Es gab Arbeitseinsätze in und um das Dorfkirchlein und selbst eine Innenrenovierung des kleinen Gotteshauses wurde durchgeführ.

Den Finanzbericht legte Harald Höppel in detailliert Form vor und ihm bestätigten die beiden Revisorinnen Silvia Herold und Ingrid Kerling eine sehr umsichtige Kassenführung. Dann ergriff Vorsitzender Andreas Rebhan nochmals das Wort und kündigte an, dass er nach mehr als 20 Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Die Neuwahlen konnten dennoch reibungslos vollzogen werden und brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Robert Hümmer , 2. Vorsitzender Rudolf Manzer, Kassier Harald Höppel, Schriftführer Andreas Rebhan, Beisitzer Birgit Höppel, Silvia Herold, Sieglinde Wachter, Beitragskassiere Silvia Herold und Ingrid Kerling, Vorbeter Andreas Rebhan, Birgit Höppel und Maria Schnapp, Kassenprüfer Silvia Herold und Ingrid Kerling, Blumenschmuck und Pflege der Ortskapelle: Birgit Höppel und Sieglinde Wachter, Pflege der Außenanlagen: Rudolf Manzer und Klaus Barnickel. dr