Für Vögel interessierte sich Frank Hofmann schon immer, doch erst ein Buch über den Vogelzug, das er in einem verregneten Urlaub las, weckte bei ihm die Begeisterung für die gefiederte Welt. Seit diesem Zeitpunkt beschäftigt er sich intensiv mit den Vögeln an seinem Wohnort in Hainweiher . Besonders angetan haben es ihm die Mehlschwalben , die 2015 unter dem Dachvorsprung seines Anwesens das erste Mal drei Nester bauten. 2017 waren es bereits zwölf Nester – seitdem brüten die Vögel jedes Jahr bei ihm.

Stundenlange Beobachtungen

Da die Schwalbenkolonie über die Jahre nicht unerhebliche Mengen an Kot hinterließ, wandte sich Frank Hofmann an die Lichtenfelser Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und bat um Unterstützung bei der Anbringung von Kotbrettern. Eine Vergrämung der Mehlschwalben , die ohnehin gesetzlich verboten ist, kam für ihn nicht infrage: „Für mich gehören die Schwalben einfach zum Frühjahr und Sommer dazu. Ich kann Stunden damit verbringen, die Tiere beim Fliegen und Füttern zu beobachten“, erzählt der Vogelfreund.

„Die Kotbretter sind eine einfache Möglichkeit, um Verschmutzungen durch Schwalbenkot zu verhindern, und sie können in der Regel mit geringem Zeitaufwand vorbereitet und angebracht werden. Wichtig dabei ist, dass der Abstand zwischen den Nestern und den Kotbrettern nicht zu gering ist, damit die Schwalben noch problemlos anfliegen können. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 50 Zentimetern und Bretter mit einer Tiefe von 20 Zentimetern“, erklärt Marion Damm, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Lichtenfels.

Jagd auf Borkenkäfer

Zusammen mit Aktiven des Lichtenfelser LBV brachte Frank Hofmann im Winter Kotbretter und zusätzlich fünf doppelte Mehlschwalben-Nistkästen an seinem Haus an.

Eine sehr interessante Beobachtung machte er im vergangenen Jahr, als er herausfand, dass die Schwalben gezielt Jagd auf Borkenkäfer machen. red