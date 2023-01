Humorvoll, mit einem großen Herz für die Jugend und mit humanitären Projekten als Herzensangelegenheit – so kannte man Wolfgang Edmund Schröder, der von seiner Familie und den Freunden stets nur Wolfgang genannt wurde.

Nun ist der ehemalige Geschäftsführer von Fortuna-Bäckereimaschinen Bad Staffelstein am Freitag im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wolfgang Schröder kam im Alter von sechs Jahren nach Staffelstein. Zu dem Zeitpunkt hatte sein Vater Herbert das von Großvater Edmund Schröder in Langenwetzendorf/Thüringen gegründete Unternehmen für Backöfenherstellung schon übernommen und aufgrund des rasanten Wachstums der Firma den Betrieb erst in Lichtenfels, dann in Staffelstein an seinem jetzigen Standort komplett neu aufgebaut.

Wolfgang besuchte die Oberrealschule in Lichtenfels (jetziges Meranier-Gymnasium) und war dann für zwei Jahre bei der Bundeswehr in Hammelburg stationiert. Zum Studieren verließ Wolfgang Schröder seine oberfränkische Heimat und zog nach Karlsruhe.

1978 zurück nach Lichtenfels

Im Studium lernte er dann seine spätere Frau Eva kennen. Mit 27 Jahren schloss er das Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab und siedelte nach Köln um, wo er bei der Klöckner Humboldt Deutz AG mehrere Jahre arbeitete. 1978 kehrte er mit seiner jungen Familie zurück nach Lichtenfels, der älteste Sohn war inzwischen in Bonn geboren. 1983 erfolgte der Umzug nach Staffelstein. Bei der Gründung des Tennisclubs Staffelstein hatte er als Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand eine bedeutende Rolle, außerdem begeisterte er sich für die regionalen Fußballer ebenso wie für den FC Bayern München . Wann es ging, besuchte er seine Mannschaften im Stadion.

Selbst in schwierigen Situationen wusste Wolfgang Schröder ein Lächeln herzuzaubern. Walter Mackert, ein langjähriger Freund, beschreibt ihn als Demokraten durch und durch: „Auch wenn seine Meinung zu einem Thema anders lautete, diskutierte Wolfgang fair und sachlich.“

Jahrelange Verantwortung

Als Kassenprüfer für den Lions Club und auch für den Förderverein trug er jahrelang Verantwortung, 1994/ 95 war er sogar Präsident des Lions Clubs Lichtenfels. „Bildung ist Kapital“ sei sein Leitspruch gewesen.

Mit seiner Ehefrau Eva, den drei Kindern Frank, Laura und Tilmann und ihren Familien verbrachte Wolfgang Schröder ein letztes harmonisches gemeinsames Weihnachtsfest und nahm sich viel Zeit, um mit dem Enkel Valentin zu spielen.

Statt Blumen und Kränzen zu seiner Beisetzung wird um eine Spende an den Musikverein Uetzing-Serkendorf gebeten.