Zur Reinigung von Nistkästen trafen sich unter Leitung von Wolfgang Hüttner Vogelschützer am Dornig bei Stublang . Die Gelegenheit nahm die Vorsitzende des Landesbundes Vogelschutz , Kreisgruppe Lichtenfels, Marion Damm zum Anlass, sich bei Wolfgang Hüttner und dessen Frau Monika zu bedanken. Sie würdigte den unermüdlichen Einsatz und überreichte Präsente. Sie bezeichneten Wolfgang Hüttner als einen großen Idealisten, der sein umfangreiches Wissen gern bei Arbeitseinsätzen und Exkursionen weitergibt.

„Seit fast 50 Jahren bist du als Mitglied des LBV für den Naturschutz tätig. Dabei hast du dir einen Namen in der Öffentlichkeit gemacht. Aus gesundheitlichen Gründen ist es dir leider nicht mehr möglich, deine umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten weiter auszuführen, was wir sehr bedauern“ sagte die Vorsitzende . Auch betonte sie, dass Wolfgang Hüttner als Wanderführer 36 Jahre tätig war. Daneben habe er zahlreiche Exkursionen im Rahmen von Bayern-Tour-Natur im letzten Jahrzehnt durchgeführt. Sehr gefragt sei Wolfgang Hüttner an Schulen und Kindergärten als Referent über heimische Pflanzen und Tiere gewesen, so Marion Damm. Ein weiterer Schwerpunkt der umfangreichen Arbeit von Wolfgang Hüttner war das Basteln und Aufhängen von Nistgeräten im gesamten Stadtgebiet von Bad Staffelstein.

Dann ging es an die praktische Arbeit. Mit Spachteln und Bürsten wurden am Dornig die alten Nester aus Vogelkästen, die von Wolfgang Hüttner angefertigt wurden, gereinigt. Dabei wurden spannende Beobachtungen gemacht. CS