Die Energiekrise mit explodierenden Gas- und Strompreisen macht auch vor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde mit ihren beiden Gotteshäusern in Strössendorf und Altenkunstadt nicht halt. Der Kirchenvorstand hat deshalb beschlossen, während der Wintermonate sonntags einen gemeinsamen Gottesdienst für beide Gemeindeteile anzubieten, der abwechselnd in einer der beiden Kirchen gefeiert wird. „Das spart Energie und Geld“, erklärt Pfarrerin Bettina Beck.

In Altenkunstadt werden aufgrund der defekten Kirchenheizung die Gottesdienste zurzeit im Gemeindezentrum als „Winterkirche“ gefeiert. Deshalb werden hier neue Gottesdienstformen ausprobiert.

Frühstücksgottesdienst

Los geht’s in Altenkunstadt am Sonntag, 29. Januar, mit einem Frühstücksgottesdienst. Ab 9 Uhr gibt es im Gemeindesaal Frühstück; wer später kommt, ist natürlich ebenfalls willkommen. Um 10 Uhr beginnt dann an den gedeckten Tischen der Gottesdienst. Am Sonntag, 12. Februar, findet passend zur Faschingszeit in Altenkunstadt ein Gottesdienst zum Thema „Selig sind die Humorvollen“ statt. Am 26. Februar läutet ein Familiengottesdienst mit Prädikantin Damaris Welsch die Fastenzeit ein. Jung und Alt sind hier gleichermaßen willkommen. Für den 12. März um 10 Uhr ist ein Taizé-Gottesdienst geplant. Ein Pop-Gottesdienst mit Songs von Leonard Cohen am Sonntag, 26. März, rundet die Reihe der besonderen Gottesdienste in Altenkunstadt ab.

Wer für die gemeinsamen Gottesdienste in Altenkunstadt und Strössendorf eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder selbst eine anbieten kann, meldet beim evangelischen Pfarramt in Altenkunstadt , Telefon 09572/ 9280.