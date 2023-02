Eines der herausragenden Ereignisse beim Ziervogelzuchtverein war die Ausrichtung der 43. Meisterschaften der Fränkischen Ziervogelzüchter in der Stadthalle von Weismain. Die über 500 gemeldeten Ziervögel waren dabei ein Beweis dafür, dass sich die Züchter der fränkischen Region darüber freuten, endlich und ohne Einschränkungen wieder einmal an einer derartigen Ausstellung teilnehmen zu können. Zusammenfassend stellte Vorsitzender Karl-Heinz Rehm zufrieden fest: „Wir haben eine gelungene Meisterschaft auf die Beine gestellt.“

Landesweite Zuchterfolge

Auch die Schauergebnisse der Züchter waren 2022 sehr ermutigend, wie Rehm berichtete. So wurden, neben vielen fränkischen und bayerischen Meistern, Frank Geiger und Leon Siegel auf der Bundesschau in Kassel mit ihren Positurkanarien beziehungsweise den Zebrafinken jeweils „Bundesieger“. Bei der deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen gelang es Frank Geiger mit seinen Fiorinos und Karl-Heinz Rehm mit Friesenkanarien und Kleibern bei den Europäern die „Championsieger-Titel“ zu erringen.

Langjährige Treue

Die Versammlung bot danach einen geeigneten Rahmen, um treue Mitglieder zu ehren. Hierbei erhielten Frank Geiger, Ulrich Bätz, Reinhard Kroder, Rolf Böhm-Beck Ehrenurkunden für zehnjährige Mitgliedschaft, während Daniel Neubauer bereits für seine 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden konnte.

Im weiteren Verlauf war dann die Bekanntgabe der Vereinsmeister einer der besonderen Höhepunkte, wobei es jeweils Pokale und Siegertrophäen für die erfolgreichen Ziervogelzüchter gab. dr