Helmut Vorndran ist ein deutscher Kabarettist und Autor . Er erlernte den Beruf des Schreiners und studierte Sozialpädagogik, brach das Studium jedoch ab.

Mit dem „Totalen Bamberger Cabaret“, das er 1984 mitbegründete, begann Vorndrans Karriere als Kabarettist. Daneben arbeitet Vorndran als Autor u.a. für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.

Seit 1990 lebt er in einer alten Mühle an der Itz in Rattelsdorf bei Bamberg.

2009 erschien sein erster Frankenkrimi „Das Alabastergrab“. Der Krimi spielt in und um Bamberg und auf Kloster Banz .

Inzwischen sind zahlreiche Kriminalromane und ein Band mit kriminalistischen Kurzgeschichten erschienen. 2016 erschien sein erster historischer Roman „Isarnon: Stadt über dem Fluss“, dessen Handlung einige Jahrzehnte vor Christi Geburt in der Welt der süddeutschen Kelten u.a. am Staffelberg spielt.

Aus diesem Werk liest Helmut Vorndran im großen Saal des „Flecken 47“ in Marktzeuln . Für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro ist Vorndran am 27. April um 19.30 Uhr zu hören. red