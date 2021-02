Kinder- und Familiengottesdienste erfreuen sich bei den Christen beider Konfessionen in Altenkunstadt großer Beliebtheit. Die katholische und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde haben deshalb erstmals einen gemeinsamen Flyer zusammengestellt, der über das Veranstaltungsangebot für das Jahr 2021 informiert. Inwieweit die geplanten Aktivitäten verwirklicht werden können, hängt davon ab, wie sich die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten entwickelt. Der Flyer liegt in den Kirchen zum Mitnehmen bereit.

Gottesdienst unter freiem Himmel

In der katholischen Pfarrkirche Mariä Geburt finden Kinder- und Familiengottesdienste am Sonntag, 21. November, um 10 Uhr sowie am Samstag, 8. Mai, und am 10. Juli jeweils um 18 Uhr statt. Eine Kreuzandacht für Kinder ist für den 21. März um 16 Uhr geplant, eine Familienwallfahrt für den 12. Juni. Zu einem gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel laden die Gemeinden des Seelsorgebereichs Obermain-Jura am 22. Mai um 18 Uhr auf den Kordigast ein.

In der evangelisch-lutherischen Kreuzbergkirche finden Familiengottesdienste am Sonntag, 14. März, 25. April, 20. Juni, 11. Juli, 1. August, 3. Oktober sowie am 14. November statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Am 13. Mai um 10 Uhr feiern die evangelischen Christen von Burgkunstadt, Altenkunstadt und Strössendorf auf dem Kordigast einen gemeinsamen Freiluftgottesdienst zum Himmelfahrtstag. Für alle Mädchen und Jungs findet parallel dazu ein Kindergottesdienst statt. In der Kirche St. Katharina in Strössendorf wird jeweils samstags um 17 Uhr Kindergottesdienst gefeiert, und zwar am 13. März, 29. Mai, 3. Juli, 21. August, 2. Oktober sowie am 11. Dezember. Am Ostersonntag, 4. April, um 9.30 Uhr wird in Verbindung mit dem Hauptgottesdienst für Erwachsene auch ein Gottesdienst für Kinder angeboten. Kinder der ersten bis fünften Klasse sollten sich den 31. Oktober vormerken, denn am Reformationstag steigt im evangelischen Kreuzberg-Gemeindezentrum in Altenkunstadt eine fröhliche Luther-Party mit Spiel, Spaß, Musik, Tanz und auch besinnlichen Momenten. bkl