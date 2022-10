Vor Kurzem feierte Schwester Julitta ihren 90. Geburtstag im Mutterhaus Vierzehnheiligen . Dazu nahm sie die Glückwünsche von der Kongregationsleiterin Schwester Regina, ihren Mitschwestern sowie Bürgermeister Mario Schönwald und Gemeindereferent Daniel Wehrfritz entgegen.

Barbara Kestler, mit diesem bürgerlichen Namen wurde Schwester Julitta in Bamberg geboren, wuchs mit ihren zwei Geschwistern in Kälberberg bei Tiefenhöchstadt (Gmd.Buttenheim) auf. Bereits mit vier Jahren verlor sie ihre Mutter.

Erzbischof von Hauck war es auch, der im Oktober 1921 die Diözesankongregation der Franziskusschwestern mit päpstlicher Erlaubnis anerkannte. Nach der Schulentlassung half sie auf dem elterlichen Anwesen und im Haushalt mit. Mit 18 Jahren ging Barbara Kestler als Küchenangestellte in das Antoniusstift nach Bamberg. Das Geburtstagskind war 19 Jahre, als sie 1952 in die Kongregation eintrat. Es folgte die Ausbildung zur Krankenschwester im Marienhospital Erlangen. 1954 wurde die Jubilarin ins Noviziat als Schwester Julitta aufgenommen und eingekleidet, 1955 erhielt sie die erste Profess. Ihre ersten Stationen waren in Unterhaching und Vierzehnheiligen . Es folgten Erlangen, Wertach und Mainkofen, wo sie jeweils in der Krankenpflege eingebunden war.

Abulante Krankenpflege

Danach folgten verschiedene Orte, an denen sie tätig war. Ihre meiste Zeit verbrachte Schwester Julitta von 1965 bis 1982 in Röthenbach an der Pegnitz in der ambulanten Krankenpflege . Ihren letzten Einsatz hatte sie in Bad Feilnbach von Oktober 1987 bis ins Frühjahr 2018. Hier kümmerte sie sich ums Haus St. Josef sowie den Garten.

Seit März 2018 ist Schwester Julitta im Pflegebereich des Mutterhauses Vierzehnheiligen . Gerd Klemenz