Der Rotary Club Obermain hat eine Hilfsaktion , für ein Kindererholungsheim in der Ukraine organisiert. Dabei haben die Mitglieder laut Verlautbarung ein Kleinbus, Sachspenden und 18.000 Euro gesammelt.

Durch den Kontakt von Pia Praetorius zu dem Kindererholungsheim in Beresnyky entstand die Idee für die Aktion. Daraus entwickelte sich die Spendenaktion des Rotary Clubs Obermain. Die Aktion betreuten Daniel Althoff, der Leiter des Hilfswerks des Rotary Clubs , sowie Erich Günther, der (RC) Beauftragte für die Ukraine im RC Obermain, und Wolfgang Kropp.

Das Dorf liegt in der Oblast Transkarpatien, einer Region in der Westukraine. In diesem Heim fehlt es aktuell an fast allem, was den Kindern ein erträgliches Leben ermöglichen kann. In dem Kinderheim werden zwischen 250 und 300 Kinder, die zwischen sieben und 16 Jahre alt sind, betreut. Die meisten kommen aus der Ostukraine und haben unvorstellbare Schicksale erlebt.

Durch die Unterstützung von Norbert Sorg kaufte der RC einen gebrauchten Bus für das Heim. Dort wird das Fahrzeug für den Transport von Kindern und Einkäufen benötigt. Neben Geldspenden in Höhe von 18.000 Euro kamen auch Spielsachen, Süßigkeiten und verschiedene Ausrüstungsgegenstände zusammen.

Hans Werner übergab den Bus an Weihnachten in Kloster Banz an Igor Dobrolezh. Er ist einer der Mitarbeiter des Kinderheims. Der Bus war gefüllt mit Sachspenden und kleinen Geschenken. Ebenfalls übergaben die Beteiligten die Spenden. Pia Praetorius als Mitglied des Vorstands der Stiftung Schloss Weißenbrunn beteiligte sich mit 8000 Euro an dem Hilfsprojekt. red