Die Weihnachtsfeier der Schützengesellschaft Schwürbitz , zu der auch einige Ehrungen anstanden, fand in diesem Jahr im festlich geschmückten Schützensaal statt.

Vorsitzender Michael Tischler begrüßte die „Schützenfamilie“. In seinem Rückblick auf ein durchaus erfolgreiches Schützenjahr betonte er „Hochs und Tiefs“, die es in jeder Familie gebe. Bereits jetzt liefen schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr, das mit dem Jedermannkönigsschießen am 6. Januar beginnen wird.

Danach stand die Preisverteilung des Abschießens sowie Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder an. Die Glückscheibe gewann Ernestine Reuß, bei der Jugend war es Louis-Maximilian König. Die Meisterscheibe ging an Stefan Wich, mit 53,6 Ringen. Jungschützenkönig Leopold König holte sich diese Scheibe bei der Jugend mit 91,4 Ringen. Vereinsmeister bei der Jugend wurde Jule Tischler in der Disziplin „frei stehend“. „Aufgelegt“ errang Jonas Mergner, ein ganz neuer, junger Schütze den Vereinsmeistertitel. Der Vereinsmeister bei den Erwachsenen wird zu einem späteren Zeitpunkt gekürt.

Strohkönig, also der „Winterkönig“, im Verein wurde Stefan Wich mit einem 35,4-Teiler. Seine Ritter sind Michael Tischler und Ernestine Reuß. Bei der Jugend holte sich Leopold König diesen Titel. Er erhielt die jahrzehntealte Kanone der Jugend als Wanderpreis.

Langjährige Treue

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden anschließend – teils in Abwesenheit – geehrt: Annelinde Rußwurm, Bianca Thiem-Imhof, Carlo Scheidt, Helga Geiger, Kerstin Kremer, Klaus Weber, Magdalena Fleischmann, Roland Braun, Rüdiger Pohl, Sabine Schrein-Marr, Susanne Schmidt, Tobias Fischer sowie Wolfram Gebauer.

Bereits 50 Jahre sind dem Verein treu: Georg Thiem, Heinz Thiem, Walter Ament, Herbert Fleischmann, Wilfried Kraus, Norbert Stengel, Peter Thiem, Bernhard Härtel, Achim Schmidt und Jürgen Kremer.

Seit 60 Jahren sind Max Bittruf, Helmut Bach, Heinz Beier und Günther Fischer im Verein dabei.

Die nächsten Ehrungen werden dann im Jubiläumsjahr 2024 stattfinden, für das ebenfalls schon die Vorbereitungen laufen. Ein Novum an der Weihnachtsfeier war noch, dass der amtierende König seine Königsscheibe vorstellte. So präsentierte Schützenkönig Stefan Fleischmann stolz seine Königsscheibe, die den Chorraum der katholischen Kirche „Herz Jesu “ zeigt. sam