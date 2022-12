Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurde in diesem Jahr wieder kräftig bei Rießner-Gase in Lichtenfels gefeiert. Den Auftakt bildete ein Betriebsausflug mit der gesamten Belegschaft, den Rentnern sowie allen Fahrern der Hausspeditionen zur neuen grünen Wasserstoffanlage nach Wunsiedel.

Beeindruckt von der Elektrolyse-Technologie am Energiepark Wunsiedel, der einzigen und ersten Anlage, die in diesem Maßstab grünen Wasserstoff per Lkw liefern kann, konnten sich alle Mitarbeiter ein Bild von dieser modernen Anlage machen.

Auf der Rückfahrt ging es dann zur nächsten Etappe, zur Weihnachtsfeier in Trieb. Die Weihnachtsfeier bildet alljährlich auch den Rahmen für die Ehrung verdienter Mitarbeiter , die ihre Arbeitskraft, ihre Kompetenz und ihre Leistungsbereitschaft schon über Jahrzehnte für das Unternehmen einsetzen.

In seiner Ansprache berichtete Thilo Rießner über ein erfolgreiches Geschäfts-jahr. Er verwies in seiner Ansprache besonders auch auf die Chancen für Rießner-Gase im Hinblick auf die erneuerbaren Energien, und hier ganz besonders mit dem Energieträger Wasserstoff.

Langjährige Treue

Im Anschluss wurden zwanzig Mitarbeiter für zehn-, 15-, 20-, 25-, 30-, 35- und 45-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Ihnen wurden Urkunden des Unternehmens, der Industrie- und Handelskammer sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales überreicht.

Geehrt wurden Montageleiter Stefan Kuhnlein, Abfüller Andre Sünkel und die Sachbearbeiterin Laura Ziegmann für zehn Jahre, Außendienstmitarbeiter Reinhold Schneider für 15 Jahre, EDV-Leiter Marco Fischer, Sicherheitsingenieur Joachim Knoch, Abfüller Florian Wilde und Außendienstmitarbeiter Markus Schreiber für 20 Jahre, Flaschenregenerierer Steffen Schlag, Außendienstmitarbeiter Hans-Dieter Schurig, Abfüller Winfried Müller und Monteur Ralf Kürzinger für 30 Jahre, Abfüller Ralph Taumann, Monteur Wolfgang Reichert, Buchhalterin Martina Haselmann, Abfüller Matthias Lutter, Versandmitarbeiter Ralf Petermann und der Leiter der Sondergasabteilung Wolfgang Reichold für 35 Jahre, Sachbearbeiterin Petra Wall für 40 Jahre sowie der Leiter des Innendienstes Heribert Ritzel für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Innendienst- und Reiseleiter Heribert Ritzel nutzte den Tag zudem, um auch an die Ärmeren in der Gesellschaft zu denken. Er appellierte an die Teilnehmer der Feier, die spontan einen größeren Geldbetrag sammelten, der demnächst an die Tafel in Lichtenfels überreicht wird. red