Eine Familie , die sich zeitlebens auch für die Mitmenschen engagierte, hatte diesmal selbst einen Grund zum Feiern, denn Lilli und Herbert Sachs konnten auf ihr goldenes Ehejubiläum blicken. Sie durften aus diesem Anlass viele Glückwünsche und Wertschätzungen entgegennehmen.

Nach einer Karriere in der Bundesmarine nahm Herbert Sachs seine berufliche Tätigkeit bei der Firma Veenendaal Schaumstoffwerke GmbH in Lichtenfels auf, fungierte in diesem Unternehmen gleichzeitig 16 Jahre als Betriebsratsvorsitzender und stellte sich außerdem in den Dienst der Werksfeuerwehr.

Neben alledem widmete er sich der Wasserwachtortsgruppe als Rettungsschwimmer, trug zu deren Ausbildung mit bei und wirkte regelmäßig bei den Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche mit, was ihm ein ganz besonderes Anliegen war. Als er seine Ehefrau Lilli aus Kenia geheiratet hatte, fanden die Eheleute ein reiches Betätigungsfeld.

Als die Eheleute Sachs ihr Jubiläum im Kreise ihrer Familie nach einem Gottesdienst feierten, fanden sich anschließend in der Gastwirtschaft Reichstein auch die Vertreter des öffentlichen Lebens und Vereine ein, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Dieter Radziej