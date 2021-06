Im Ebensfelder Rathaus wird ab Montag, 7. Juni, nun auch die Luca-App eingesetzt. Die Luca-App soll nach Darstellung der Betreiber eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung, eine direkte Benachrichtigung bei Kontakt mit Infizierten, eine automatisch erstellte und persönliche Kontakt- und Besuchshistorie ermöglichen. Die Datenübermittlung ist laut Betreiber verschlüsselt , sicher und verantwortungsvoll.

So wird die Luca-App verwendetet: Vor dem Betreten des Rathauses am Eingang den QR-Code mit der Luca-App scannen, damit wird der Aufenthaltsort und die Zeit in der App erfasst. Der Besucher entscheidet anschließend selbst, ob seine Daten mit dem Gesundheitsamt geteilt werden, sollte er positiv auf das Coronavirus getestet werden. So können die möglichen Kontaktpersonen im Rathaus einfach, schnell und digital ermittelt werden. Die Bürger ohne Luca-App werden weiterhin schriftlich mit den benötigten Kontaktdaten erfasst. Für Fragen stehen die Rathausmitarbeiter unter Telefonnummer 09573/9608-0 oder E-Mail an rathaus@ebensfeld.de zur Verfügung. red