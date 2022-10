In Ebensfeld steht am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr wieder alles im Zeichen der Musik. Trotz zweier schwieriger Jahre sind die Orchester der Musikvereinigung Ebensfeld am Ball geblieben und präsentieren einen Hörgenuss in der Dreifachturnhalle.

Unter dem Motto „Kopfkino“ lassen die Musiker des Jugendorchesters , der Juniorband, der Erwachsenenbläserklasse „Bloos A-Moll“ und des Blasorchesters Ebensfeld neben beeindruckenden Klanggemälden eine Reihe berühmter Filmmelodien erklingen.

Dirigentin Kathrin Motschenbacher hat innerhalb von zwölf Probenstunden mit dem Hauptorchester ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet, das den zweiten Teil des knapp zweistündigen Konzertes bilden wird.

Im ersten Teil präsentieren die Dirigenten Reinhold Stärk und Eva Murmann mit ihren Orchestern Musik von und für Jung und Alt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red