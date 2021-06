Zwei Verkehrszeichen (Durchfahrt verboten ) wurden am vergangenen Donnerstag in Schönbrunn an der Straßenunterführung entwendet. Dadurch entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein unter Telefon 09573/2223-0 entgegen.