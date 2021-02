Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels bemerkten am Sonntagabend zwei Fußgänger in der Bamberger Straße. Als diese einer Personenkontrolle unterzogen werden sollten, stieg einer von beiden auf sein Fahrrad und flüchtete zunächst in einen Hinterhof und dann weiter bis in die Kreuzbühlstraße, wo er schließlich gestellt werden konnte. Bereits hier nahmen die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch wahr, was wohl auch der Grund für die Flucht war. Anschließend fanden die Polizisten in einer Jackentasche des 20-Jährigen eine geringe Menge des Rauschmittels und stellten dieses sicher. Der junge Mann wird sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.