Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels

fiel am Donnerstagnachmittag am Bahnhof ein 23-jähriger Mann auf, der beim Erblicken der Streifenbesatzung hektisch in seinen Jackentaschen kramte und versuchte, den Inhalt in einer Innentasche zu verstauen. Aus diesem Grund wurde der Mann einer allgemeinen Personenkontrolle unterzogen, bei der er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Weiterhin fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in der besagten Jackentasche und bei einer freiwilligen Wohnungsnachschau weitere Behälter mit Marihuana-Resten sowie Zubehör. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, der 23-Jährige erhält eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz .