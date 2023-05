Die Fußballmädchen des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels (MGL) haben den dritten Platz bei der oberfränkischen Meisterschaft geholt. Schon am Morgen war die Stimmung im Team hervorragend: Statt in den Unterricht ging es mit dem Bus nach Bayreuth, wo sich die besten Schulmannschaften Oberfrankens trafen.

Im Halbfinale traf die Mannschaft gleich auf die Lokalmatadoren aus dem Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth . Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei technisch wie taktisch starken Mannschaften. Das MGL hatte etwas mehr Spielanteile, Bayreuth zeigte sich konterstark. Dennoch wirkte es bis zur letzten Minute so, als ob eher dem MGL der Lucky Punch gelingen könnte. Vor allem bei den gut gespielten Ecken gab es einige gefährliche Torraumszenen. Am Ende blieb es beim 0:0 und es ging ins Sieben-Meter-Schießen. Hier zeigte der spätere Bezirksmeister Bayreuth bessere Nerven und gewann mit einem Fehlschuss weniger. Die MGL-Mädels, die vom Weiterkommen geträumt hatten, waren tief enttäuscht und es mussten einige Tränen verdrückt werden.

Kantersieg im Spiel um Platz drei

Umso bemerkenswerter war die Moral, die das Team im Spiel um Platz drei zeigte. Denn gegen die Mittelschule aus Hof zeigten die Spielerinnen des MGL wieder ihr Klasse. Svea Kaspar schnürte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Nach einer noch torreicheren zweiten Halbzeit hieß es am Ende 10:0. Am Ende steht für das von Andrea Kirsch und Andreas Mahr betreute Team der dritte Platz bei der oberfränkischen Meisterschaft. Da bis auf eine alle Spielerinnen weiterhin in der Wettkampfklasse 3 spielberechtigt sind, war sich das Team einig: Nächstes Schuljahr sind wir dran mit der Meisterschaft. red