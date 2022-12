Als Abschluss des Schützenjahres feierten die Zeulner Schützen ihre jährliche Weihnachtsfeier in ihrem festlich geschmückten Schützenhaus. Auf dem Programm standen das traditionelle Adventsschießen mit dem Luftgewehr als letzter Wettkampf im alten Jahr.

Erster Schützenmeister Ulrich Haderlein erinnerte in einem kurzen Jahresrückblick an die Veranstaltungen und Wettbewerbe, beginnend mit dem Anschießen auf den Kleinkaliberständen, dem Osterschießen sowie dem traditionsreichen und beliebten Freischießen Ende Juni. Im Herbst fand nur das vereinsinterne Strohschießen statt, Bürgerschießen und Vorderladerschießen wurden abgesagt. Nach dem Königsessen endete das Vereinsjahr mit dem erfolgten Adventsschießen. Der Wirtschaftsbetrieb beginnt erst wieder am Mittwoch, 11. Januar 2023, mit dem ersten Vereinsabend.

Nikolausscheibe ausgeschossen

In seiner Ansprache bedankte sich Ulrich Haderlein bei all denen, die das ganze Jahr und bei den Festen in der Schützengesellschaft tatkräftig mithalfen: den Schießleitern, dem Schank- und Hauspersonal, dem Verwaltungsrat mit Kassier und Schriftführung sowie dem Wirtschaftsausschuss mit Gundi Rebhan und ihren Damen

Für die Weihnachtsfeier wurde wieder der traditionelle Schießwettbewerb organisiert, bei dem mit dem Luftgewehr auf eine Nikolausscheibe geschossen wird. Heuer nahmen leider nur 16 Schützen teil.

Den ersten Platz errang Jutta Flieger, den zweiten Platz Jan Wagner und den dritten Platz Kerstin Schmidt. Alle drei Sieger freuten sich über eine gut gefüllte Weihnachtstüte. Nachdem auch alle anderen Teilnehmer einen süßen Trostpreis bekamen, sorgten ein leckeren Essen, Punsch und Plätzchen für gute Stimmung zum Jahresausklang der Zeulner Schützen. red