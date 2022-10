Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Ortsdurchfahrt von Burkheim ein Frontalzusammenstoß. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Honda in Richtung Weismain, ein Fahrschulauto – besetzt mit einer Fahrschülerin und deren Lehrerin – kam ihm entgegen. Der 62-jährige Fahrzeugführer geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrschulauto. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von circa 30.000 Euro. Die beteiligten Personen wurden nur leicht verletzt . Foto: Dieter Radziej