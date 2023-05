Drei Musiker der Blaskapelle Leuchsental haben kürzlich das D1-Abzeichen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg abgelegt.

Im Rahmen des Nachwuchsfestivals beim Leuchsentaler Heimatfest wurden die Urkunden vom Bezirksvorsitzenden Horst Sünkel offiziell überreicht. Über die Auszeichnung freuen sich Christian Panzer (Trompete), Ferdinand Nickel (Kornett) und Dominik Laubert (Tuba), die alle Prüfungen mit theoretischem und praktischem Teil ablegen mussten.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Der Vorsitzende des Gesang- und Musikvereins Karl-Heinz Dorsch lobte den Fleiß und das Engagement der beiden Jungmusiker, die aufgrund ihres Könnens bereits in dieser Spielsaison bei der Leuchsentaler Blasmusik mitspielen dürfen.

Sein Dank galt auch Dominik Laubert, der seit zwei Jahrzehnten neben der Tuba auch Tenorhorn und Posaune spielt. Seit zwei Jahren ist er auch für die Ausbildung der beiden Bläserklassen in Mistelfeld verantwortlich. Der Bezirksvorsitzende des NBMB, Horst Sünkel, freute sich in seiner kurzen Ansprache über die kontinuierliche Jugendarbeit, die in Mistelfeld seit vielen Jahren immer wieder junge Musiktalente hervorbringt. Die Nachwuchsarbeit ist wichtig, damit die Blaskapellen auch in vielen Jahren noch bestehen können. mdi