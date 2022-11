Die Pfarrei sucht für die Sternsinger-Aktion Kinder ab der zweiten Klasse und Jugendliche, die sich engagieren möchten und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln möchten.

Die kleinen und großen Königinnen und Könige werden am 3. Januar in Michelau auf Wunsch (Vorbestellung) und in Schwürbitz am Freitag, 6. Januar, im Einsatz sein.

Darüber hinaus werden erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung und Durchführung helfen.

Zur ersten Vorbereitung treffen sich Interessierte am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr im Pfarrzentrum Schwürbitz . Weitere Infos gibt es bei Andrea Fleischmann unter Tel. 09574/80305 oder 0175/4007368 (auch per WhatsApp) oder per Mail an andrea-fleischmann@gmx.de. red