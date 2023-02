Zwei unbekannte Täter haben am späten Samstagabend, vermutlich zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht, die Geldbörsen samt Inhalt von drei jungen Frauen gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin fand am Sonntagmorgen in der Nähe der Diskothek die drei Geldbörsen in einer Wiese und übergab diese einer hinzugerufenen Polizeistreife.

Anhand der darin befindlichen Ausweispapiere konnten drei junge Frauen ausfindig gemacht werden, die sich am Vorabend in der nahegelegenen Diskothek aufhielten.

Aufdringlich angetanzt

Alle drei gaben an, dass sie sich auf der Tanzfläche aufhielten, als sie von zwei unbekannten Männern aufdringlich angetanzt wurden. Eine der Frauen bemerkte, dass der eine Mann ihre umgehängte Bauchtasche geöffnet hatte und ihre Geldbörse entwendet hatte. Sie verständigte umgehend die Security, welche die Täter aber nicht mehr ausfindig machen konnten. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

• beide ca. 18-20 Jahre alt

• ca. 175 cm groß

• kurze Haare

• hellhäutig

• schwarze T-Shirts

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol