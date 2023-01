Lesekompetenz ist ein entscheidender Schlüssel für schulischen und beruflichen Erfolg sowie für gesellschaftliche Teilhabe. Leseförderung ist deshalb eine zentrale bildungspolitische Zukunftsaufgabe und ist beispielsweise im Lehrplan der meisten Schulen im Rahmen der sprachlichen Bildung als fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel verankert.

So gibt es schon seit Jahren Lesewettbewerbe, die ein Mittel der Förderung von besserem Leseverhalten sind. Jedes Jahr findet dafür ein Vorlesewettbewerb statt, der die besten Vorleser Oberfrankens sucht, findet und auszeichnet. Die jeweiligen Schulsieger treten gegeneinander auf dem Regionalentscheid Oberfrankens an. In Burgkunstadt traf man sich dafür kürzlich in der staatlichen Realschule. Diese gehört zur Region West zusammen mit den stattlichen Realschulen Coburg I und II, Bad Staffelstein, Kronach I und II sowie Neustadt bei Coburg.

Zwei Leserunden

Als Auftakt stellten die angetretenen Schüler ihre Geschichten, die meist aus ihren Lieblingsbüchern stammten, vor. Gewertet wurden unter anderem die Lesetechnik, deutliche Aussprache, stimmliche Möglichkeiten, angemessenes Lesetempo und sinngemäße Betonung. Beim Textverständnis ging es darum, ob der ausgesuchte Text dem Verständnis des jungen Lesers angemessen ist.

Für eine zweite Runde hatte Fachlehrer Stefan Schnödt Texte aus einem Buch des Schriftstellers Andreas Steinhöfel ausgesucht. Diese hatte vorher noch keines der Kinder gesehen. Den dritten Platz konnte schließlich Svea Meixner gewinnen. Zweiter wurde Stan Rosenbaum und Gewinnerin Nele Werner aus Coburg.

„Wer hier gewinnt und zum Oberfrankenentscheid eingeladen wird, muss Extraklasse sein“, sagte Rektorin Monika Geiger zum Abschluss. „Ihr habt es uns schon schwergemacht, denn klasse wart ihr alle.“ Für die großartigen Leseleistungen gab es für die drei Erstplatzierten ein Exit-Game und für alle ein Buchgeschenk, das mit den dazugehörenden Urkunden von Stefan Schnödt überreicht wurde. dr