Die Dornig-Schützen veranstalteten am Kirchweihwochenende traditionell ihr bereits zehntes internes Kirchweihturnier. Bei herrlichem Bogenwetter trafen sich insgesamt 16 Bogenschützen am vereinseigenen Bogenplatz am Dornig.

Abteilungsleiter Sebastian Gänßler begrüßte die Schützen und wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf und den Teilnehmern viel Erfolg. In Vierergruppen musste anschließend ein teilweise knifflig gestellter Bogenparcours mit 19 dreidimensionalen Zielen bewältigt werden.

Drei extra gestellte Sonderziele, bei denen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad die zu erreichende Punktzahl beeinflusst werden konnte, sorgten für zusätzliche Spannung während des Turniers .

Bierschussmajestät ermittelt

Beim zweiten Teil der Veranstaltung wurden zudem Bierschusskönigin und Bierschusskönig ermittelt.

Hier mussten pro Schütze drei Pfeile auf eine geschäumte Bierflasche abgegeben werden. Der jeweils beste Schuss auf die integrierte Zielscheibe bestimmte letztlich den Sieger.

Glückliche Sieger

Folgende Platzierungen konntem beim 3D-Turnier ermittelt werden: Bei den Damen gewann Anja Kluge vor Elfriede Wolf und Sabine Schramm auf den Plätzen zwei und drei.

Bei den Herren war Sebastian Gänßler erfolgreich. Ihm folgten auf den Plätzen zwei und drei Martin Kluge und Michael Ramer.

Als Bierschusskönig etablierte sich abschließend Bernd Freisleben. Als nun amtierende Bierkönigin steht ihm Sabine Schramm zur Seite, die bei den Damen den besten Schuss abgab. bf