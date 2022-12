Und da kam er endlich, der so sehnsüchtig erwartete Ehrengast . Langsam, bedächtig und schweren Schrittes, einen großen Leiterwagen hinter sich herziehend: Der Besuch des heiligen Nikolaus war für die Kinder der Höhepunkt der Dorfweihnacht, zu der das Vorstandsteam des Gartenbauvereins Groß und Klein auf den Freiplatz am Gemeinschaftshaus in Oberleiterbach eingeladen hatte.

Feuerschalen und Feuerkörbe loderten, knisterten und wärmten, überall kleine Lichter und große, selbstgestaltete LED-Deko, dazu Labendes und Wärmendes zu fairen Preisen: Die Gartler hatten sich für ihre stimmungsvolle Dorfweihnacht sehr viel Mühe gegeben.

Lob vom Nikolaus persönlich

Belohnt wurde das Team um Angela Hennemann mit großem Zuspruch zum einen und viel Anerkennung zum anderen.

Auch der rotgewandete Besucher aus Myra hob dieses wochenlange Engagement im Vorfeld lobend hervor. Außerdem stand in seinem großen goldenen Buch die ein oder andere Notiz zu den Kindern selbst. So gab es Lob und Tadel zugleich, und vor allem für jedes Kind ein kleines Geschenk.

Damit waren spätestens auch diejenigen, meist besonders jungen, Lätterbocher versöhnt, die bis dato etwas skeptisch dreingeblickt hatten. So einige Kinder nötigten danach ihre Eltern, unbedingt noch ein Erinnerungsfoto mit dem besonderen Gast zu machen, ehe dieser sich, um viel Gewicht auf dem Wagen erleichtert, wieder auf den Weg ins Dunkel der Adventszeit machen durfte. mad