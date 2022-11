Endlich war es wieder soweit. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause konnte in Prächting ein Preisschafkopf stattfinden. So war es nicht verwunderlich, dass 96 Freunde des Kartenspiels der Einladung der Kelbachtaler Blasmusik ins Kulturhaus gefolgt waren. Es gab Geldpreise und viele schöne Sachpreise zu gewinnen. Der Sieger kam diesmal aus Stettfeld und hatte am Ende einen deutlichen Vorsprung.

Unter den Gästen waren erneut einige, nämlich fünf Damen, die wohl wussten, dass die Kelbachtaler für jede Dame ein zusätzliches Präsent bereithalten. So konnten die Damen sich im Rahmen der Preisverleihung ein Blumenstöckchen und ein Fläschchen Sekt abholen.

Den ersten Platz und damit ein Preisgeld von 200 Euro konnte sich Stefan Riegel aus Stettfeld mit 130 Punkten sichern. Den zweiten Platz belegte mit 121 Punkten Michael Nagengast aus Hirschaid (100 Euro). Mit 119 Punkten wurde Dieter Buresch aus Burgkunstadt Dritter (50 Euro).

Bester Prächtinger und damit Dorfmeister auch in diesem Jahr mit der gleichen Zahl von 103 Punkten wurde Winfried Lieb. Er bekam zusätzlich zu seinem Sachpreis einen Kasten Bier und die obligatorische Urkunde aus den Händen des ersten Vorsitzenden Patrick Knorr. Somit konnte er seinen Titel aus dem Jahr 2019 verteidigen.

Welche Wege die Gäste teils auf sich nehmen, um in Prächting anzutreten, überrascht immer wieder. So waren auch Schafkopfer aus Röttenbach bei Erlangen ebenso anwesend wie aus dem unterfränkischen Happertshausen und Kleinhüll im Landkreis Kulmbach. nuz