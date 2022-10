„Es gefällt mir in Redwitz . Ich möchte nirgendwo anders sein“, gesteht Dora Preißinger an ihrem 75. Geburtstag . Und wenn man die einzelnen Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, so findet man immer wieder eine Bestätigung für diese Zuneigung.

Geboren wurde die Jubilarin in Mannsgereuth. Bereits als Vierjährige ist sie nach Redwitz gekommen und lebt seitdem mit zweijähriger Unterbrechung in der Rodachgemeinde. 1970 heiratete sie ihren Mann Jakob und in der Unterlangenstadter Straße 24 haben sie ein Haus gebaut.

Locker und spontan

Bekannt ist Dora Preißinger für ihre lockere und spontane Art. Sie zeigt sich aber auch stets hilfsbereit und steht anderen zur Seite. Ihre Geselligkeit und Aufgeschlossenheit beweist sie in den Mitgliedschaften von mehreren Ortsvereinen, wie dem VdK sowie bei den beiden Kleintierzuchtvereinen Neuhaus-Schierschnitz und Redwitz . Dem Redwitzer Kleintierzuchtverein stand sie 15 Jahre als erste Vorsitzende voran.

Zudem ist sie Mitglied beim BRK sowie bei der Siedlergemeinschaft, bei der sie seit 1990 bis in diesem Jahr als Schriftführerin mitwirkte.

Daheim ist es der Garten, der ihre Aufmerksamkeit fordert. Zwar tritt sie hier etwas kürzer, aber die Pflege der Blumen liegt ihr doch sehr am Herzen. Ein neues Betätigungsfeld hat sich mit ihrem neu eingeführten Strickkreis gefunden.

Vier Kinder hat Dora Preißinger auf die Welt gebracht. Diese wohnen alle in der Ortschaft oder in der näheren Umgebung. Weiter zählen acht Enkelkinder zu ihrer Familie. che