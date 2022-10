Der Gemeinschaftschor „Route 16-60“ wird sich am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr und Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr mit einen Doppelkonzert zurückmelden.

Alle Sängerinnen und Sänger freuen sich riesig auf das „Comeback-Konzert“, welches an diesen beiden Tagen in der Turnhalle der Albert-Blankertz-Schule stattfinden wird. Gemeinsam mit dem neuen Dirigenten Wolfgang Wirsching, der an der Musikschule Kulmbach lehrt, ist ein Programm entstanden, welches abwechslungsreicher gar nicht sein könnte.

Viele Stilrichtungen

Da ist stimmungsvoller Italo-Pop neben einfühlsamen Austro-Klassikern, fetzige Abba und Queen-Meadleys neben eingängigen Balladen. Begleitet wird der Chor von einem Quintett hochkarätiger Musikanten an der Trompete, dem Saxophon, Bass, Keyboard und Schlagzeug.

Einlass ist an beiden Tagen 30 Minuten vor Beginn des Konzertes. Am Sonntagnachmittag kann bereits ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen in der Schulaula genossen werden, bevor es bereits um 17 Uhr zum kulturellen Höhepunkt des Abends kommt. Kartenvorverkaufsstellen sind in Redwitz in der Rodach-Apotheke und im „Drehpunkt“. sam