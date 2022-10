Die aktuellen Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen, sind enorm und niemand kann verlässlich vorhersagen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Klar ist jedoch, dass der Druck auf die Unternehmen und damit auch auf die verantwortlichen Entscheider bereits sehr hoch ist und gefühlt täglich weiter steigt.

Verantwortung übernehmen

Menschen mit Führungsverantwortung haben die Verpflichtung, ihren Mitarbeitern in diesen schwierigen Zeiten Orientierung und Halt zu geben. Keine einfache Aufgabe.

Und so stellen sich die Fragen – was müssen sie dazu wissen, was sollten sie können und was ist zu tun? Der Fadz-Wirtschaftsverband lädt seine Mitglieder und alle Interessierten ein, dieses komplexe Thema beim ersten Fadz-Experten-Talk mit dem Experten für werteorientierte Rhetorik und Führung Oliver Groß zu beleuchten und zu diskutieren.

Der Experten-Talk mit anschließender Diskussion und Fragerunde findet am 27. Oktober um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) im Machbar, Laurenzistraße 2, Lichtenfels statt. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unternehmer und Führungskräfte.

Die Teilnahme ist kostenlos. Zur besseren Organisation wird um Anmeldung unter info@fadz-wirtschaft.de gebeten. red